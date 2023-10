Israele: La bandiera tricolore esposta in Abruzzo, un gesto di solidarietà

In un gesto di solidarietà senza precedenti, la bandiera israeliana è stata solennemente esposta davanti alla sede della Regione Abruzzo all'Aquila, simboleggiando il profondo legame tra la regione e Israele. L'iniziativa è stata annunciata dall'associazione Italia-Israele di Pescara, che ha reso noto l'intenzione di ripetere questo gesto anche nella sede dell'ente a Pescara nei prossimi giorni.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, è stato ringraziato calorosamente dall'associazione Italia-Israele di Pescara per la prontezza con cui ha accolto la richiesta di esporre la bandiera israeliana. Questo atto di sostegno è stato motivato in parte dall'attacco terroristico di Hamas, un evento che ha riacceso l'attenzione sulla difficile situazione in Medio Oriente.

Donato Fioriti, presidente dell'associazione Italia-Israele, ha dichiarato: "La nostra richiesta di esporre per solidarietà la bandiera israeliana davanti alle istituzioni regionali è stata immediatamente raccolta dal presidente Marsilio. Abbiamo inviato le foto e la testimonianza dell'adesione del presidente Marsilio sia a Italia-Israele Today, un noto giornale d'informazione, sia all'ambasciata israeliana a Roma, insieme ad altre regioni italiane. Siamo stati grati per i ringraziamenti ricevuti dalla sede diplomatica."

Inoltre, l'associazione Italia-Israele ha lanciato un appello pubblico alle istituzioni provinciali e comunali dell'Abruzzo, invitandole a seguire l'esempio della Regione Abruzzo e ad esporre la bandiera israeliana come segno di solidarietà. In particolare, si è rivolta al Comune di Pescara e agli altri comuni dell'hinterland pescarese e chietino, incoraggiandoli a unirsi a questo gesto di unità e sostegno.