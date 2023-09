L'Abruzzo Trionfa ai Mondiali di Pattinaggio con 9 Medaglie

L'Abruzzo si è distinto con grande successo ai Mondiali di Pattinaggio Corsa 2023, tenutisi a Montecchio Maggiore (Vicenza), portando a casa ben 9 medaglie. L'Italia ha concluso la competizione al secondo posto nel medagliere generale, alle spalle della Colombia. La squadra italiana ha ottenuto un totale di 4 medaglie d'oro, 12 d'argento e 9 di bronzo, per un totale di 25 medaglie, superando ampiamente il risultato dell'anno precedente, quando aveva conquistato 11 podi nel mondiale argentino del 2022.

Gli atleti abruzzesi del Rolling Bosica Martinsicuro, sotto la guida del coach Massimiliano Presti, hanno giocato un ruolo cruciale nella raccolta di medaglie per l'Italia. Tra gli atleti abruzzesi in evidenza, spicca la performance di Asja Varani, che ha conquistato ben 4 medaglie, con l'oro nella gara dei 500 metri sprint come risultato di punta.

Il giovane talento Leonardo De Angelis, nella categoria Junior, ha guadagnato il secondo posto nella staffetta americana maschile e il bronzo nei 500 metri. Altri riconoscimenti in bronzo sono stati ottenuti nella prova dei 10.000 metri punti a eliminazione nella categoria senior femminile grazie all'atleta di Avezzano, Edda Paluzzi, che ha dimostrato notevoli abilità tecniche sfidando le più forti concorrenti della disciplina.

Il club Bosica Martinsicuro ha raggiunto il podio anche con altre due medaglie d'argento, entrambe conquistate dalla giovane atleta marchigiana Giulia Presti, figlia d'arte, che gareggia per la squadra teramana.