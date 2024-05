L'Abruzzo conferma le sue 14 Bandiere Blu

L'Abruzzo festeggia il successo della costa teramana, confermando le sue 14 Bandiere Blu e posizionandosi orgogliosamente all'ottavo posto nella classifica nazionale, prima della Sicilia e subito dopo la Sardegna. La consegna dei prestigiosi vessilli della Fee (Foundation for Environmental Education) è avvenuta oggi a Roma, con il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, che ha premiato i sindaci nella sala convegni del Cnr.

La Liguria guida la classifica nazionale con 34 località insignite del riconoscimento, seguita dalla Puglia con 22, che include nuove inclusioni come Gallipoli, le Isole Tremiti, Leporano e Vieste. La Campania e la Toscana seguono a ruota con 19 Bandiere Blu ciascuna, con l'aggiunta di nuove destinazioni come San Mauro Cilento e Orbetello. Anche la Calabria ha ottenuto due nuove Bandiere Blu, portando il totale a 19, mentre le Marche salgono a 18 comuni grazie all'aggiunta di Porto San Giorgio.

Per l'Abruzzo, le 14 Bandiere Blu confermate testimoniano la qualità delle sue spiagge e del suo ambiente marino. Tra le località premiate, spicca Fossacesia, che rappresenta la Costa dei Trabocchi insieme ad altre città come Francavilla e Vasto. Tuttavia, alcune sorprese emergono dall'elenco, con l'assenza di comuni come Rocca San Giovanni e San Vito Chietino, rinomati per la loro pulizia delle spiagge. Nonostante ciò, la costa teramana brilla ancora una volta con la promozione a pieni voti della maggior parte dei suoi comuni, dimostrando l'impegno per garantire la bellezza e la qualità delle sue coste.