L'Aquila Perde i Mondiali di Pattinaggio: Opposizione e Associazioni Chiedono un Piano d'Azione

L'Aquila, recentemente esclusa dall'organizzazione dei Mondiali di Pattinaggio a Rotelle di Velocità nel 2024, si trova al centro delle critiche di consiglieri d'opposizione e associazioni. La mancanza di impianti adeguati, strutture di base e l'incapacità di ospitare eventi internazionali sono le principali questioni sollevate.

L'opposizione, insieme a varie associazioni, ha richiesto un incontro per elaborare un piano d'azione che possa affrontare in maniera strategica le sfide legate agli impianti sportivi. La richiesta è stata motivata dalla notizia che L'Aquila non sarà la sede dei Mondiali di Pattinaggio a Rotelle di Velocità 2024, a causa di parametri legati alle procedure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che non avrebbero garantito la realizzazione tempestiva delle opere necessarie per coprire la pista di pattinaggio di Santa Barbara.

Il consigliere di "L'Aquila Coraggiosa", Lorenzo Rotellini, ha commentato: "Nella 'città europea dello sport', si perde un'altra occasione". Anche i consiglieri del Pd hanno espresso delusione per l'assenza di impianti adeguati. Il consigliere socialista, Giani Padovani, ha definito la situazione una "bruttissima pagina per l'Amministrazione comunale".

La questione degli impianti sportivi non adeguati si estende anche alla piscina comunale Ondina Valla, chiusa fino al 2024. L'associazione sportiva dilettantistica United L'Aquila ha lanciato un grido d'allarme sulla carenza di spazi per lo sport di base, sottolineando l'urgenza di un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte.