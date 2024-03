L'NBA L'Aquila Passeggia sul Pescara Basket 2.0, la Salvezza ad un Passo (75-64)

Con una grande prova di forza e con tanta intensità i ragazzi del Nuovo Basket Aquilano superano il Pescara Basket nella seconda giornata del Girone Playout della Conference Centro Italia, confermandosi al primo posto della classifica e aggiungendo due punti preziosissimi a sei giornate dalla conclusione.

Un match sentitissimo alla vigilia dalle due squadre e il derby si è rivelato per trenta minuti incertissimo con entrambe le formazioni impegnate a rispondersi colpo su colpo e decise a portarsi a casa una vittoria importantissima per la classifica.

La differenza l’hanno fatta gli ultimi 10 minuti, nei quali i ragazzi di coach D’Addio, trascinati da un pubblico che ha giocato da sesto uomo, hanno prodotto uno strappo irrecuperabile per i pescaresi, arrivando sul 75-55 a 3 minuti dalla sirena, prima di staccare la spina consentendo un recupero agli ospiti che hanno accorciato il punteggio finale, fissato sul 75-64. Grande entusiasmo alla fine con tutti gli appassionati che hanno chiamato il team alla meritata passerella finale.

In un campionato incertissimo e duro come questo tutto e’ ancora da scrivere, ma aver allungato stasera in classifica farà sicuramente approcciare la squadra con maggiore serenità alle prossime gare, a iniziare dal temibile match di sabato sera sul campo del Roseto 20.20, sconfitto stasera a Mondragone.



Nuovo Basket Aquilano-Pescara Basket: 75-64 (22-22, 37-37, 55-52)



N.B.A.: Compagnoni 5, Caldarelli, Nardecchia M., Aristotile 5, Nardecchia N. 9, Volpe 11, Miconi, Antonini, Tuccella 14, Cecchi 21, Caridi 4, D'Ambrosio Angelillo 9.

All.: D’Addio, Ass.: Di Sabbato



PESCARA BK: Matera 9, Stefanov 16, Ielmini, Maralossou 2, Ranitovic 18, Del Prete, Capitanelli 8, Kamate 4, Cicchetti, Cisse 7.

All.: Di Tommaso