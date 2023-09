L'Omicida Evaso in Modo Rocambolesco dal Carcere Preoccupa Polizia e Popolazione

Le ricerche per il detenuto evaso dal carcere di Castrogno a Teramo stanno continuando senza successo fino ad ora. L'uomo in fuga è Roland Dedja, un albanese di 39 anni, già noto per essere evaso nel 2010 dal carcere di Pisa, dove era detenuto per omicidio. La sua evasione è stata scoperta solo alcune ore dopo la sua esecuzione, durante il primo giro di ispezione.

L'evasione è stata eseguita con abilità, poiché Dedja è riuscito a tagliare le sbarre della sua cella utilizzando un filo di ferro diamantato. Successivamente si è infilato in un piccolo buco e si è calato per oltre 15 metri dalla finestra del bagno della sua cella. È probabile che sia stato aiutato da un drone, che gli avrebbe consegnato gli strumenti necessari per la fuga, e forse anche da complici che lo attendevano al di fuori del carcere. Questa fuga audace è stata messa in atto intorno alle 4:30 di domenica notte e non è stata scoperta immediatamente.

Da quel momento, le autorità hanno avviato ricerche estensive, con particolare attenzione alle zone portuali della regione. La Procura di Teramo ha aperto due distinti fascicoli, uno per l'evasione e uno per il concorso in evasione, per investigare sull'uso del drone nella fuga e per individuare eventuali complici. Nel frattempo, la polizia penitenziaria ha iniziato un'indagine interna. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza nelle vicinanze del carcere per determinare se il detenuto abbia ricevuto assistenza da complici o se abbia utilizzato veicoli per la sua fuga.

Roland Dedja, che era in attesa di processo a Bologna, era stato descritto come un individuo tranquillo e riservato durante il suo periodo di detenzione e non aveva creato problemi significativi fino a quel momento.