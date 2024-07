L'appello per Luigi Passeri: Tortura e abbandono in Egitto, richiesta di intervento urgente

Marco Grimaldi, vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, solleva l'allarme sul caso di Luigi Giacomo Passeri, arrestato un anno fa in Egitto per il possesso di una modesta quantità di marijuana destinata al consumo personale. Da agosto 2023, la famiglia ha perso ogni contatto diretto con lui, mentre emergono accuse di tortura e mancanza di cure dopo un'operazione chirurgica. Le sue lettere indicano un peggioramento delle condizioni psicologiche e il rischio di autolesionismo.

Grimaldi ha presentato un'interrogazione parlamentare, sottolineando che non si vuole ripetere quanto accaduto nei casi di Regeni e Salis, evidenziando l'importanza di un intervento deciso per riportare Luigi in Italia. L'ambasciata italiana in Egitto è chiamata a garantire assistenza immediata e supporto legale, insistendo affinché si conduca un processo equo e rapido.