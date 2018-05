La Nuova Frontiera del Fitness alla World Gym Center

Non solo attività fisica, fitness, ma tanto altro. Questa è la nuova frontiera del benessere psicofisico perché chiamarla palestra è riduttivo e non rispecchia la reale trasformazione che le “palestre” più aggiornate stanno assumendo.

All’Aquila primeggia la World Gym Center di Sassa che ha attivato integrato nel proprio staff anche figure mediche come un dottore nutrizionista ed un dottore fisioterapeuta, ma si pensa anche ad uno psicologo dello sport.

“Ormai il fitness è benessere a 360’ - ci spiega Francesco Sette (in video) - per questo mangiare bene ed il giusto per il proprio programma di allenamento è indispensabile, come fondamentale è gestire quei piccoli problemi che nello sport, anche amatoriale, possono verificarsi”.

Così Sette e gli altri soci della World Gym Loredana Gala, Gianluca Troiani e Alberto Salomone danno il benvenuto al dottor Luca Valeri, biologo nutrizionista ed a Marco Esposito, dottore fisioterapista.

Entrambi dopo l’opera day gratuito del 21 maggio saranno disponibili in sede previo appuntamento.