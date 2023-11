Le Naiadi di Pescara: Revocato Affidamento Gestione, Indagine della Procura

Questa mattina, l'AreaCom ha emesso una Determina di autotutela revocando l'affidamento della gestione delle Piscine "Le Naiadi" di Pescara all'Operatore economico "Club Aquatico Pescara Ssd". L'annullamento riguarda sia l'aggiudicazione temporanea del servizio in attesa della procedura ordinaria, sia l'affidamento ventennale alla stessa entità, precedentemente stabilito con determinazione n° 317 del 27 settembre scorso.

La Determina ha indicato che la mancata sottoscrizione del contratto di concessione ventennale fino a oggi ha portato all'assenza di "soccorso istruttorio", rendendo impossibile richiedere chiarimenti o integrazioni a una documentazione incompleta.

L'AreaCom ha deciso di segnalare questi fatti all'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) per l'attivazione delle procedure di annotazione e ha annunciato l'intenzione di indire un nuovo esperimento di gara, in conformità con le disposizioni dell'atto di indirizzo della Giunta Regionale, come previsto nella Delibera n° 256 del 5 maggio scorso.

Nel contesto di questa situazione, la Procura di Pescara ha avviato un'inchiesta sull'ipotesi di reato di turbativa d'asta, con l'iscrizione sul registro degli indagati di quattro persone coinvolte nella vicenda. L'evolversi degli sviluppi giudiziari sarà fondamentale per comprendere appieno l'entità e le conseguenze di questo revoca dell'affidamento e la sua connessione con l'indagine della Procura.