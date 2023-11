Lite Tra Fidanzati in Centro: Aggressione, Rapina e Denuncia per il 35enne di Avezzano

Una coppia di fidanzati è finita al centro di un drammatico episodio di violenza nella mattinata di ieri nel cuore della città. Il 35enne di Avezzano, coinvolto in una lite sull'autobus con la sua compagna, è ora oggetto di denuncia per rapina, maltrattamenti e porto di oggetti atti a offendere.

La discussione ha avuto inizio mentre viaggiavano sull'autobus, con l'uomo che ha iniziato insultando la sua fidanzata. Una volta scesi dal mezzo, la situazione è rapidamente degenerata: l'uomo ha colpito la donna con calci e ha successivamente sottratto il suo telefono e la sua borsa. La scintilla della lite sembra essere stata un messaggio inviato dalla vittima alla madre, lamentando il comportamento violento del compagno.

La madre della giovane, avuta notizia della situazione, ha prontamente contattato il numero di emergenza 113. L'arrivo della Volante ha trovato la donna sola e visibilmente scossa in strada, mentre dell'aggressore non c'era alcuna traccia.

Gli agenti hanno accompagnato la vittima negli uffici di polizia per ottenere una comprensione approfondita dell'aggressione subita e avviare immediatamente le indagini. Grazie alla tempestiva ricostruzione degli eventi, è stato possibile identificare e rintracciare il responsabile dell'aggressione. Durante la perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltellino, portando così all'emissione di una denuncia per i reati di rapina, maltrattamenti e porto di oggetti atti ad offendere.