Lite tra Ex Finisce in Caos: Spray al Peperoncino e Intossicazioni

Notte agitata a Celano, in zona Dietro Castello, durante le festività in onore dei Santi Martiri. Una lite tra una giovane di Avezzano e il suo ex fidanzato è sfociata in un episodio di violenza che ha coinvolto anche diversi passanti.

Durante il confronto acceso, la ragazza, che si trovava in compagnia del suo attuale fidanzato originario della Valle Roveto, ha estratto uno spray al peperoncino dalla borsa e lo ha spruzzato in aria. Il gesto, avvenuto nelle prime ore tra il 26 e il 27 agosto, ha provocato l'intossicazione lieve di almeno cinque persone.

L'uso dello spray ha innescato una reazione violenta tra alcuni dei presenti, che hanno accusato la ragazza di aver utilizzato impropriamente il dispositivo di difesa personale. In pochi istanti, la tensione è salita e la giovane è stata colpita al volto con alcuni schiaffi. Il suo fidanzato è intervenuto per difenderla, aggravando ulteriormente la situazione e seminando il panico tra i presenti.

I carabinieri stanno indagando sull'incidente per chiarire le responsabilità e ricostruire con precisione quanto accaduto. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e l'uso di spray al peperoncino in contesti pubblici.