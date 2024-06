MORDE I LADRI E LI METTE IN FUGA, NONOSTANTE SIA ANZIANA E DISABILE

In un'inaspettata dimostrazione di coraggio, Teresa, una 77enne disabile, ha respinto un gruppo di ladri che aveva fatto irruzione nella sua abitazione in via Fontegrande. La banda, composta da due o forse tre individui, ha cercato di bloccarla per evitare che urlasse, ma Teresa è riuscita a divincolarsi e ha morso la mano di uno degli aggressori.

Le grida della donna hanno attirato l'attenzione dei vicini, costringendo i ladri a fuggire nel buio della notte. Teresa, madre dei noti farmacisti Anselmo e Franca Stornelli, è stata prontamente soccorsa dai residenti. L'episodio ha scosso la comunità della Marsica, dove la famiglia Stornelli è molto conosciuta grazie alla loro farmacia situata nella frazione avezzanese di Paterno.