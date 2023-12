Malpensa: Stop Agli Abusivi - 81 Taxi Senza Licenza Bloccati

La Guardia di Finanza ha messo fine all'operato di 81 taxi abusivi presso l'Aeroporto di Malpensa con l'operazione denominata "Taxi taxi". Questa iniziativa è stata avviata per garantire la sicurezza nei trasporti al Terminal, nelle aree di arrivo e partenza. Nel corso di un anno, sono stati colpiti 81 trasgressori che procuravano clientela, eludendo tutte le norme relative al servizio taxi.

In totale, sono state comminate sanzioni per quasi 89.000 euro, 31 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo per periodi compresi tra 2 e 8 mesi, mentre 8 vetture sono state sottoposte a sequestro. Alcuni veicoli sono stati giudicati "di scarsa cura" e quindi con evidenti rischi per la sicurezza dei passeggeri, hanno precisato le forze dell'ordine. Dal punto di vista penale, 12 persone sono state denunciate per la violazione dell'articolo 76 del codice antimafia.

Gli abusivi seguivano un metodo ben preciso: noleggiavano monovolume o ricevevano in prestito veicoli da amici. I controlli sono stati effettuati anche grazie alle segnalazioni dei passeggeri, attirati dalle promesse di tariffe convenienti e spostamenti rapidi. Il sistema era collaudato: "I clienti venivano istruiti su come rispondere alle forze di polizia in caso di controllo su strada ed invitati a qualificarsi come amici o parenti del guidatore", hanno spiegato le autorità.

I tassisti fermati, di diverse nazionalità, offrivano i loro servizi in coincidenza con i voli internazionali. Taxiblu ha risposto immediatamente affermando che "gli abusivi in città, nei luoghi chiave come stazioni ferroviarie ed aeroporti ma anche luoghi della movida, sono un problema mai risolto del tutto", come ha commentato Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu. Nel frattempo, in Comune, durante la commissione consiliare Mobilità, le sigle sindacali dei tassisti hanno chiesto "maggiore attenzione e dialogo da parte dell'amministrazione comunale verso la categoria, oltre che più posteggi taxi e più corsie preferenziali". L'assessora alla Mobilità, Arianna Censi, ha risposto affermando che non vi è alcuna intenzione di ridurre i posteggi, e dove sono stati temporaneamente rimossi è stato a causa di cantieri o lavori in corso. Ha anche invitato i tassisti a formulare "una proposta unitaria sulle corsie preferenziali che possano servire, per poi fare valutazioni insieme".