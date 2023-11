Maltempo: Nuova Ondata di Freddo all'Orizzonte e Danneggiata la Pineta tra Pescara e Montesilvano

Dopo il violento nubifragio, è in corso la valutazione dei danni causati dal maltempo che ha colpito la zona. Molti alberi della pineta tra Pescara e Montesilvano non hanno retto al peso dell'acqua accumulatasi, crollando a terra e causando ingenti danni al patrimonio verde.

La situazione è particolarmente difficile nella zona della pineta, dove l'allagamento persiste. La terra saturata d'acqua ha compromesso la stabilità degli alberi più imponenti, portando al loro cedimento. Oltre alle riparazioni dei danni alle infrastrutture e alla viabilità, sarà necessario affrontare la sfida di ripulire i pian terreni allagati e garantire la sicurezza delle strade.

Nel frattempo, la preoccupazione cresce in vista di una nuova ondata di maltempo prevista per il prossimo sabato. Le previsioni indicano un ulteriore abbassamento delle temperature e la possibilità di neve a quote basse. Gli sforzi per ripristinare la normalità dopo l'ultimo evento meteorologico si svolgono parallelamente alla preparazione per affrontare le sfide della nuova avversità climatica.