Manovra: Approvato Emendamento a Salvaguardia delle Pensioni di Vecchiaia per Medici e Dipendenti

La Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera a un emendamento proposto dal governo all'articolo 33 della manovra, che mira a preservare le pensioni di vecchiaia per medici, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari. Se inizialmente erano previsti tagli, l'emendamento ha attenuato le penalizzazioni per il personale sanitario con una riduzione di un trentaseiesimo del taglio per ogni mese aggiuntivo di permanenza al lavoro. In particolare, i dirigenti medici e gli infermieri avranno la possibilità di rimanere al lavoro fino ai 70 anni.

I lavori della Commissione Bilancio sono ripresi alle 10, dopo il completamento del voto su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno nella notte. Le dichiarazioni di voto e il voto del mandato al relatore sono previsti in seguito.

Inoltre, la Commissione ha approvato quattro emendamenti del governo alla manovra, tra cui la rimodulazione dei fondi per il Ponte sullo Stretto, con una parte delle risorse prese dal Fondo di coesione. È stata data l'approvazione anche alla creazione di una cabina di regia per il disagio abitativo e ai fondi per i concorsi nel comparto della sicurezza.

Un emendamento, sostenuto dai relatori, riguarda la casa. È stato approvato il punto relativo agli affitti brevi, stabilendo che la cedolare secca sarà del 21% per una delle case affittate e del 26% per le altre. Altri punti dell'emendamento prevedono agevolazioni per il fondo di garanzia sui mutui per la prima casa destinato alle famiglie numerose, considerando anche il reddito ISEE.

Complessivamente, la Commissione Bilancio del Senato ha quindi delineato importanti modifiche alla manovra, toccando diverse aree tra cui le pensioni, l'edilizia abitativa e i finanziamenti per opere infrastrutturali.