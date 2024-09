Masso Caduto sulla Strada 479 Sannite: Fortunatamente Senza Conseguenze Gravi (VIDEO)

Un masso di grandi dimensioni è precipitato sulla carreggiata della strada 479 Sannite, causando il cedimento di parte di un muro, ma senza provocare danni o feriti

Questa mattina, un massiccio blocco di pietra, largo circa due metri, si è staccato dalla parete rocciosa e è precipitato sulla carreggiata della strada 479 Sannite, a pochi metri dalla galleria di Anversa degli Abruzzi. L'incidente ha causato il crollo di una parte del muro situato a bordo strada, recentemente oggetto di lavori di ristrutturazione.

Immediatamente dopo l'accaduto, sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona e i tecnici della Provincia dell'Aquila per effettuare le necessarie operazioni di verifica e messa in sicurezza dell'area. Le operazioni hanno compreso anche l'uso di un drone per un sopralluogo dettagliato, al fine di valutare le condizioni della parete rocciosa e prevenire ulteriori rischi.

Nel frattempo, il traffico sulla strada è stato rallentato per circa tre ore a causa dell'incidente. Fortunatamente, non si sono verificati danni alle persone o alle cose, né sono stati registrati feriti. Alcune pietre sono cadute anche sulla strada vicina al lago di Scanno, ma non sono stati segnalati ulteriori problemi significativi.

Le autorità locali e i soccorritori continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della viabilità e prevenire ulteriori incidenti.