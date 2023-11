Materiali Tossici nelle Campagne del Chietino. La GdF Sequestra 41mila mq

Nell'ambito di un'operazione di polizia economico-finanziaria, i militari del Comando Provinciale di Chieti hanno effettuato il sequestro di quattro aree agricole estese complessivamente per 41mila mq, distribuite nei Comuni di Chieti, Bucchianico, Casacanditella e Ripa Teatina. Questi terreni, inizialmente destinati ad attività agricole, si sono trasformati in vere e proprie discariche abusive, mettendo a rischio l'ecosistema circostante.

Le discariche contenevano una varietà di rifiuti, tra cui pneumatici, motori, macchinari in avaria, rottami ferrosi, autovetture, nonché materiali tossici e pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione. Otto persone coinvolte, sei di nazionalità italiana e due albanese, tra cui professionisti del settore edile e titolari di esercizi di vendita di veicoli ed attrezzature agricole, sono state segnalate alla procura della Repubblica di Chieti per varie violazioni, tra cui l'invasione di terreni o edifici e l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Le indagini finanziarie mirano anche a valutare eventuali violazioni tributarie legate all'illecita gestione delle discariche e a individuare eventuali connessioni con organizzazioni criminali che potrebbero essere coinvolte nell'evasione delle imposte dirette e dell'IVA.

Il Gruppo di Chieti ha avviato un'analisi di rischio su tutto il territorio provinciale per individuare potenziali evasori che utilizzano terreni adiacenti ad attività commerciali per lo smaltimento irregolare dei rifiuti. Le ispezioni, supportate anche dal Reparto Aeronavale di Pescara con ricognizioni aeree, hanno evidenziato la vicinanza delle attività commerciali alle discariche abusive.

Il colonnello Michele Iadarola, Comandante Provinciale, ha sottolineato l'importanza dell'intervento nel contrastare ogni forma di illecito economico-finanziario, evidenziando il tentativo di riduzione illegale dei costi per ottenere vantaggi competitivi impropri.