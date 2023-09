Matteo Messina Denaro in Coma Irreversibile: Attivati i Preparativi per il Post Mortem

Il noto boss della mafia Matteo Messina Denaro, affetto da una grave forma tumorale, è stato dichiarato in coma irreversibile e gli specialisti stanno per interrompere le procedure mediche che lo tengono in vita. Ricoverato nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila e posto in una stanza blindata, Messina Denaro aveva scelto di non subire un accanimento terapeutico, specificando le sue volontà in un testamento biologico. Questa disposizione obbliga i medici a idratarlo, ma impedisce la rianimazione e l'alimentazione forzata.

Nel corso della giornata, con la presenza del suo avvocato e tutore legale, le autorità sanitarie interromperanno le ultime procedure che lo tengono in vita, ma non è possibile prevedere per quanto tempo il paziente possa resistere.

Nonostante le previsioni iniziali dei medici che lo avevano in cura, Messina Denaro ha continuato a resistere, dimostrando un miglioramento dei parametri vitali dopo il collasso iniziale. Sebbene sia stato sedato e non alimentato, ha mostrato un aumento della pressione sanguigna e della diuresi.

La salute del boss, colpito da un cancro al colon diagnosticato nel 2020, è rapidamente peggiorata, nonostante i cicli di chemioterapia a cui è stato sottoposto durante la sua latitanza. Arrestato nel gennaio scorso dopo 30 anni di fuga, è stato operato diverse volte per rimuovere metastasi al fegato. Dopo l'ultimo intervento chirurgico ad agosto, non è più tornato in cella, e i colloqui con alcuni familiari, tra cui la figlia naturale recentemente riconosciuta, sono stati autorizzati nelle settimane precedenti.

La Asl dell'Aquila e le istituzioni stanno organizzando le fasi successive alla morte di Messina Denaro e la riconsegna della salma alla famiglia, mentre le misure di sicurezza intorno all'ospedale rimangono rafforzate con la presenza di forze dell'ordine e militari.