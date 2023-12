Meloni Critica Ferragni: "Finta Beneficenza per Propri Cachet" - Il Duello tra Due Influencer Italia

Giorgia Meloni, premier e leader di Fratelli d'Italia, ha lanciato un attacco diretto senza citare il nome di Chiara Ferragni, famosa influencer, durante il suo intervento dal palco di Atreju. Meloni ha criticato aspramente gli influencer che, secondo lei, sfruttano la "finta beneficenza" per accumulare ricchezza personale.

La polemica è stata alimentata dalla recente multa inflitta a Chiara Ferragni, anche se Meloni non ha menzionato direttamente l'influencer nel suo discorso. La leader di Fratelli d'Italia ha sottolineato che alcuni influencer promuovono prodotti costosi, dando l'impressione che i proventi vadano a scopi benefici, mentre in realtà finiscono solo per pagare cachet milionari.

Fedez, marito di Chiara Ferragni, ha risposto con un post su Instagram, definendo singolare che Meloni attacchi sua moglie anziché affrontare questioni più urgenti come la disoccupazione o la pressione fiscale. Fedez ha difeso la moglie, annunciando che impugnerà la sentenza e sottolineando le iniziative benefiche a cui hanno contribuito.

Matteo Renzi, leader di Italia viva, ha commentato l'episodio definendolo uno scontro tra due influencer. Ha sottolineato la necessità di concentrarsi su questioni cruciali come l'intelligenza artificiale, l'aerospazio e le biotecnologie per il futuro del Paese, criticando Meloni per focalizzarsi su questioni meno rilevanti come la vicenda del pandoro di Chiara Ferragni.