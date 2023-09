Messina Denaro in Fin di Vita, Figlia e Nipote al suo Capezzale

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è attualmente ricoverato in ospedale, le sue condizioni rimangono stazionarie ma gravi, e non è previsto al momento il suo ritorno in carcere. A fianco del boss, nel suo momento di difficoltà, ci sono sua figlia Lorenza e sua nipote Lorenza Guttadauro, che è anche la sua avvocata di fiducia.

Matteo Messina Denaro è stato ricoverato nel reparto per detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. L'8 agosto, è stato operato nuovamente per un'occlusione intestinale, ma le sue condizioni non mostrano miglioramenti significativi.

La salute del boss è così precaria che richiede cure costanti, tra cui il trattamento per un tumore al colon. Le terapie includono anche la gestione del dolore e l'alimentazione parenterale. Negli ultimi giorni, Messina Denaro è passato attraverso momenti di lucidità e buonumore, ma anche episodi di grande fragilità, compresa una breve fase di coma causata da reazioni ai farmaci.

Il rapporto tra Messina Denaro e sua figlia Lorenza era stato molto distante, in parte a causa della sua latitanza e delle attività criminali. Tuttavia, Lorenza, che è nata il 17 novembre 1996 dal rapporto con Franca Alagna, aveva deciso di ricomporre il rapporto con suo padre. I due si sono incontrati per la prima volta ad aprile, durante una visita nel carcere dell'Aquila, dove hanno potuto scambiarsi sguardi di affetto attraverso un vetro.

L'accelerazione nel ripristino del rapporto tra padre e figlia è stata spinta dalle condizioni di salute sempre più critiche di Messina Denaro. La sua malattia ha reso urgente il riconoscimento della figlia e il desiderio di avvicinare la famiglia in questo momento difficile.

In questa storia molto privata, l'avvocato-nipote del boss ha sottolineato l'assenza di intermediari e ha affermato che Lorenza ha assunto un ruolo attivo nel ricostruire il legame familiare. Ora, le due donne sono insieme a L'Aquila per affrontare insieme questo difficile capitolo nella vita del capomafia, l'ultimo grande latitante di Cosa Nostra.