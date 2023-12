Meteo Incerto per il Capodanno: Rischio Pioggia in Diverse Regioni

Con poco più di 24 ore al veglione di Capodanno, l'attenzione si sposta sulle previsioni meteo che potrebbero influenzare la notte tra il 2023 e il 2024. Secondo quanto riportato da 3bmeteo.com, le macro aree del maltempo sono già delineate, anche se alcuni dettagli devono ancora essere confermati. Le regioni che potrebbero trascorrere il Capodanno sotto la pioggia sono chiaramente identificate.

Una perturbazione proveniente dalla Francia attraverserà rapidamente l'arco alpino nella giornata di San Silvestro, portando fenomeni diffusi e localmente abbondanti nella serata e nelle prime ore del 1 gennaio. Il fronte lascerà l'Italia altrettanto velocemente il 1 gennaio, lasciando dietro di sé solo qualche instabilità residua.

Previsioni per il 31 dicembre:

Nord: Molte nubi con piogge deboli e intermittenti al Nordovest e in Lombardia. Fenomeni più abbondanti sulla Liguria orientale. Nel pomeriggio e sera, intensificazione dei fenomeni su diverse regioni con possibilità di rovesci anche moderati. Neve prevista sulle Alpi Centro orientali dai 900/1300 metri.

Centro: Nuvoloso o molto nuvoloso sulle regioni tirreniche e in Umbria, con qualche debole pioggia sulla Toscana settentrionale. Rovesci in arrivo sull'alta Toscana nel pomeriggio e sera. Asciutto sull'Adriatico.

Sud: Molte nubi sulla fascia tirrenica, possibile pioggia sulla Campania verso sera. Ampie aperture sull'Adriatico e lo Ionio.

Previsioni per l'1 gennaio:

Nord: Residui piovaschi al mattino in Veneto orientale e basso Friuli, in attenuazione. Nuvoloso altrove con foschie e nebbie in pianura. Nel pomeriggio, aperture con nebbie persistenti sulla Val Padana e nubi basse sulla Liguria.

Centro: Variabile o temporaneamente nuvoloso sulle regioni tirreniche con qualche pioggia isolata lungo l'Appennino e sul Lazio. Aperture sull'Adriatico.

Sud: Nuvoloso con isolati rovesci tra Campania e Calabria, ampie aperture altrove. Temperature stazionarie, venti tesi e mari molto mossi.