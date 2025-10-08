Meteo Italia: sole e clima mite, ma piogge in arrivo sulla Sardegna

L’anticiclone garantisce giornate stabili e temperature sopra la media, ma una debole ansa depressionaria porterà piogge sparse sul Mediterraneo occidentale.

Una settimana all’insegna della stabilità atmosferica grazie alla rimonta dell’anticiclone dall’Europa occidentale, che continua a dominare gran parte dell’Italia, regalando giornate soleggiate e temperature miti. Tuttavia, tra giovedì e venerdì, il campo di alta pressione sarà leggermente disturbato da una blanda ansa depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale, responsabile di qualche precipitazione localizzata, in particolare sulla Sardegna.

Nelle prossime ore, il tempo si manterrà in prevalenza stabile su quasi tutta la Penisola, mentre il vortice balcanico, ancora attivo sull’Europa sud-orientale, potrà influenzare marginalmente le regioni meridionali italiane. Il clima mite sarà una costante: le temperature, già superiori alle medie stagionali, tenderanno a registrare ulteriori lievi aumenti, con massime che potranno toccare i 26°C sulle isole maggiori.

Previsioni fino a venerdì

➡️ Mercoledì: al Nord prevale il bel tempo, con cielo sereno o leggermente velato da nubi alte; qualche addensamento serale sul Ponente ligure. Al Centro giornata soleggiata, con brevi annuvolamenti mattutini su Abruzzo in rapido dissolvimento. Al Sud, variabilità tra nubi sparse e schiarite, con residui piovaschi tra Molise e Basilicata; più stabile altrove. Temperature stazionarie: 21-23°C al Nord, 23-24°C al Centro-Sud, punte di 26°C in Sicilia e Sardegna.

➡️ Giovedì: ancora tempo stabile e soleggiato su gran parte della Penisola. Al Nord, cielo offuscato da velature e strati alti, con possibili piovaschi isolati sul Cadore. Al Centro, condizioni asciutte e limpide, salvo qualche nube di passaggio. Al Sud, sole prevalente con lievi addensamenti tra bassa Calabria e Sicilia. Situazione diversa in Sardegna, dove si prevede variabilità con piogge deboli e intermittenti, più probabili sul versante tirrenico in serata.

➡️ Venerdì: prosegue la fase anticiclonica con cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e Centro, offuscato a tratti da velature. Al Sud, maggiori addensamenti sulla bassa Calabria e sulle zone interne siciliane, dove non si escludono rovesci pomeridiani. La Sardegna resterà l’area più instabile, con nuvole e piovaschi sparsi. Temperature in lieve aumento, con valori compresi tra 22 e 25°C in tutta Italia.

In sintesi, l’autunno italiano continua a mostrare un volto mite e soleggiato, grazie alla protezione dell’anticiclone. Tuttavia, tra giovedì e venerdì, un temporaneo cambio di circolazione porterà variabilità e qualche pioggia isolata, soprattutto sulle regioni occidentali. Per il fine settimana si profila una nuova espansione dell’alta pressione, segno di un ottobre anomalo, ancora lontano dalle vere perturbazioni autunnali.