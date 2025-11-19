Schianto devastante in A1: camionista abruzzese perde la vita sul colpo

Un 63enne di Silvi muore dopo un violento tamponamento tra tre mezzi pesanti sulla corsia nord dell’autostrada, nonostante l’arrivo dell’elisoccorso.

Un grave incidente lungo l’autostrada A1, nei pressi di Modena, è costato la vita a Giuseppe Antonio Giampietro, 63 anni, originario di Spoltore e residente a Silvi. L’uomo, al volante del suo mezzo pesante, è rimasto coinvolto in un violento tamponamento avvenuto sulla carreggiata nord, nel tratto che attraversa il territorio di San Cesario sul Panaro, punto noto per l’intenso traffico dei mezzi di lunga percorrenza.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente ha interessato tre camion, uno dei quali – il veicolo guidato dal camionista abruzzese – è rimasto completamente deformato nell’impatto. Giampietro sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere, senza possibilità di essere estratto in tempo: il decesso è avvenuto immediatamente, prima ancora dell’arrivo dei soccorsi.

Nonostante l’intervento dell’elisoccorso, pronto a effettuare un eventuale trasferimento d’urgenza, ogni tentativo si è rivelato inutile. Illesi invece gli altri due conducenti coinvolti, una 37enne e un 39enne, che non hanno riportato ferite significative.

Le operazioni di estrazione del corpo sono state particolarmente complesse: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vignola, supportati da squadre volontarie e dall’autogru proveniente dal comando di Bologna, impegnati per oltre un’ora nelle procedure di messa in sicurezza dei mezzi.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità competenti, mentre lungo il tratto interessato si sono registrati rallentamenti e chiusure temporanee per consentire le operazioni di soccorso.