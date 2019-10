Meteo, primi segnali di cambiamento, in settimana arriva l'autunno

Pressione in rapido calo sull'Europa centro settentrionale per l'approfondimento sulla Scandinavia di un vortice di bassa pressione alimentato da aria polare. Il fronte più avanzato associato al minimo sta in queste ore transitando tra la Francia e la Germania, le sue avanguardie nuvolose iniziano già a interessare le Alpi ma per il momento si tratta di nuvolosità poco attiva.

Intanto il richiamo di correnti umide sud occidentali sul bacino del Mediterraneo sta portando i primi annuvolamenti anche sulla Liguria mentre sulla Valpadana insistono delle nebbie.

Il tempo nelle prossime ore sarà in graduale peggioramento al Nord ma la parte più attiva del fronte transiterà solo tra la giornata di martedì e quella di mercoledì.



METEO LUNEDì

Nord nuvolosità irregolare su Alpi e Prealpi più compatta a est con qualche pioggia tra Dolomiti e Friuli, nuvoloso anche sui settori di pianura ma senza fenomeni, qualche debole pioggia potrà invece interessare la liguria in serata.

In nottata ulteriore peggioramento con piogge a carattere sparso al Nordovest e sulla Lombardia, più sporadiche altrove.

Centro al mattino nebbie e foschie in sollevamento nelle valli interne toscane e dell'Umbria, più soleggiato altrove con velature.

Dal pomeriggio nubi in aumento sulla Toscana con tendenza tra la sera e la notte a qualche prima debole pioggia.

Prevalgono le schiarite altrove.

Sud nuvolosità irregolare sulla Sicilia con qualche isolato e residuo piovasco sui settori meridionali, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove.

METEO MARTEDÌ.

Nord: Piogge sparse al mattino, più frequenti su Alpi, Levante Ligure ed Emilia Romagna, in giornata anche sul Triveneto, più isolate sul Piemonte occidentale.

Centro: peggiora sin dal mattino sull'alta Toscana con piogge sparse in lenta estensione alle alte Marche entro sera. Qualche pioggia in arrivo anche su ovest Sardegna e Lazio verso fine giornata.

Sud: Maggiori schiarite salvo instabilità a tratti in Sicilia.



METEO MERCOLEDÌ.

La perturbazione scorrerà lentamente verso sud provocando un mercoledì caratterizzato da nubi e precipitazioni sparse al Nord ma soprattutto al Centro, con fenomeni localmente temporaleschi che raggiungeranno alta Campania e alta Puglia entro sera.

Rimarranno più all'asciutto le regioni ioniche peninsulari, mentre una certa instabilità continuerà ad interessare la Sicilia.

Temperature in netto calo al Centro e soprattutto al Nord.

METEO GIOVEDÌ.

La perturbazione si sposterà sulle regioni meridionali dando vita ad una giornata nuvolosa con piogge sparse, mentre le condizioni miglioreranno temporaneamente al Centro-Nord, dove il clima risulterà però più frizzante.

Nel corso della giornata però una nuova perturbazione in avvicinamento dall'Atlantico punterà l'Italia, provocando un peggioramento su Nordovest e Sardegna con piogge sparse e il ritorno di un po' di neve sulle Alpi occidentali.