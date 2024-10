Miglioramento meteo nel weekend, ritorna l'alta pressione sull'Italia

Fine settimana con un graduale miglioramento su tutto il Paese, con temperature in aumento e cieli sereni.

Dopo le intense fasi di maltempo che hanno colpito l'Italia durante la settimana, la situazione meteorologica sembra destinata a migliorare. L'azione della circolazione depressionaria, causata dai resti dell'ex uragano atlantico Kirk, si attenuerà progressivamente, spostandosi verso l'Europa orientale. Questo lascerà spazio a un promontorio anticiclonico che si estenderà sul Mediterraneo centrale, influenzando anche gran parte del territorio italiano, in particolare nella giornata di domenica.

Il sabato sarà ancora caratterizzato da una certa variabilità nel Nord-Ovest, con la possibilità di precipitazioni sparse, soprattutto in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e nelle zone occidentali della Lombardia. Nelle altre regioni, il tempo sarà prevalentemente asciutto, ma con nuvolosità irregolare in transito, soprattutto di tipo medio-alto. Non si escludono foschie o nebbie all'alba, specialmente nelle valli del centro. I venti, ancora sostenuti su basso Adriatico e Ionio, porteranno un calo delle temperature nel Sud e nel Nord-Ovest, mentre al Centro si osserverà un lieve rialzo delle massime.

La situazione migliorerà ulteriormente domenica, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al Sud e velature al Centro. Al Nord, invece, persisterà una certa variabilità, ma con tendenza al miglioramento nel corso della giornata. In particolare, in Val Padana si potrebbero verificare locali foschie o banchi di nebbia durante la notte e nelle prime ore del mattino, soprattutto lungo il fiume Po. Le temperature vedranno un generale aumento, con valori miti per il periodo autunnale. Al Sud, si potrebbero toccare ancora massime superiori ai 25°C, con punte vicine ai 30°C nelle maggiori isole.

In conclusione, il weekend offrirà un respiro di sollievo dopo le perturbazioni dei giorni precedenti, con un ritorno di condizioni meteo più stabili e piacevoli. Tuttavia, nelle regioni settentrionali, rimarrà una leggera instabilità, specie nelle prime ore di sabato.