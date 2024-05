Milena Santirocco: La Verità Emerge Dopo Sette Ore di Interrogatorio

La drammatica scomparsa di Milena Santirocco, la 53enne maestra di ballo originaria di Lanciano, ha preso una svolta inaspettata dopo il suo ritrovamento a Castel Volturno. Riapparsa dopo giorni di misteriosa assenza, la donna è stata oggetto di un lungo interrogatorio condotto dal procuratore e dagli investigatori presso il commissariato di polizia di Lanciano.

Durante le ore di interrogatorio, Milena Santirocco ha delineato il percorso travagliato che l'ha portata lontano da casa. Problemi familiari ed economici, uniti al dolore per la recente perdita del padre, hanno contribuito a creare un clima di disperazione e paura per il futuro nella mente della donna.

Secondo quanto riferito, dopo aver abbandonato la propria auto a Torino di Sangro e inviato una foto ai suoi familiari tra le scogliere, Milena ha intrapreso un viaggio a piedi che l'ha condotta in Campania, grazie a passaggi in auto ottenuti per caso lungo il percorso. Qui ha trascorso diversi giorni, anche dormendo per strada, fino a sabato scorso, quando ha tentato di togliersi la vita gettandosi nelle acque della Riserva naturale foce del Volturno.

L'interrogatorio ha svelato che il presunto sequestro di persona, inizialmente dichiarato dalla donna ai soccorritori, non era altro che un allontanamento volontario. Il suo pianto liberatorio e la richiesta d'aiuto in un bar di Castel Volturno hanno segnato l'inizio di una nuova fase, quella della confessione e della ricerca di aiuto.

Per quasi sette ore, Milena ha affrontato le domande del pubblico ministero Silvia Di Nunzio e degli investigatori, guidati da Miriam D’Anastasio e Nicoletta Giuliante. È emersa una storia di sofferenza e disperazione, ma anche di speranza per un futuro migliore, grazie all'intervento delle autorità e all'assistenza medica necessaria per affrontare il trauma emotivo vissuto.