Minaccia con un'ascia: rapinatore bloccato grazie alla rapidità delle forze dell'ordine

Un'aggressione in piena notte mette in allarme via Tavo a Pescara: vittima privata di 500 euro in contanti.

La città di Pescara è stata teatro di un’aggressione impressionante: un uomo di 37 anni è stato rapinato in via Tavo sotto la minaccia di un’ascia. L’episodio, avvenuto in tarda serata, ha scosso la comunità e mobilitato le forze dell’ordine che, grazie alla tempestività del loro intervento, hanno fermato l’autore della rapina.

La vittima, sorpresa da un uomo armato di ascia, è stata costretta a consegnare il portafoglio contenente 500 euro in contanti. Nonostante lo shock e le percosse subite, il 37enne è riuscito a chiamare la polizia subito dopo l'accaduto. Gli agenti delle volanti, giunti rapidamente sul posto, hanno rintracciato l’aggressore nelle vicinanze. L’uomo, un 39enne già noto alle autorità, è stato trovato in possesso dell’arma nascosta in uno zaino. Arrestato immediatamente, è stato condotto presso la casa circondariale locale.

Questo episodio non è isolato: la zona di via Tavo, negli ultimi anni, è stata spesso teatro di episodi di criminalità, come dimostrano altre operazioni della polizia, inclusa una recente rapina in un esercizio commerciale poco distante. L’aumento di simili crimini mette in luce la necessità di intensificare i controlli e rafforzare la sicurezza del quartiere, già da tempo sotto osservazione.

Gli abitanti chiedono interventi concreti per ristabilire un senso di sicurezza, mentre le indagini sul caso specifico proseguono per chiarire se l'aggressore possa essere coinvolto in altre attività illecite.