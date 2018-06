Mirko Nardecchia ad un soffio dalla Cintura in Magnum FC. Il M° Di Pardo: "Argento che vale oro"

Un argento che vale oro quello di Mirko Nardecchia, il gigante della KBS 1993 che lo scorso 3 giugno ha combattuto la finale del Magnum FC della Kombat League al Rimini Wellness.

"Un incontro di categoria "A" senza protezioni e preparato in poco più di un mese" - ha detto il Maestro Francesco Di Pardo, che aggiunge - "in così poco tempo era difficile pensare di ottenere un risultato migliore, questo è un argento che vale oro".

Proprio così l'incontro è stato duro per entrambi, Edoardo Lorenzetti, ben più navigato combattente ha avuto la meglio di poco, soprattutto per la miglior preparazione atletica.

Nardecchia, però, non è stato l'unico aquilano a combattere durante la tre giorni a Rimini e ottimi risultati arrivano anche da Maria Gentile con un oro strameritato, Antonello Micarelli bronzo in k1 light, Alessandro Scaramella bronzo in k1 light, Mario Fattapposta e Stefano Corpetti superano il primo step, ma alle finali prendono l'argento in k1 light junior.

"Risultati che fanno ben sperare per il futuro di tutto il Team KBS 1993, che ci danno la carica e lo stimolo per continuare a salire sul ring". - ha concluso Di Pardo - "Questo sport è duro, ma regala grandi soddisfazioni".

L'appuntamento è per il 7 luglio quando la KBS 1993 vedrà i suoi atleti combattere nel prestigioso gala notturno della WTKA.

Questa sera, poi, ci sarà un allenamento speciale presso la palestra World Gym Center di Sassa (Aq) per il conseguimento delle cinture diretto dal Maestro Tommaso D'Adamo Castelli Romani.