Momentaneo miglioramento meteo, pressione in rialzo

La pressione atmosferica tende a rimontare sull'Italia, dopo l'instabilità a carattere freddo che in queste ore sta interessando parte del Sud e il settore adriatico. Un promontorio anticiclonico si sposterà infatti rapidamente dalla Penisola iberica verso il nostro Paese nel corso di giovedì, sotto la spinta di una saccatura atlantica in approfondimento sul comparto britannico. Sarà proprio quest'ultima che tra venerdì e sabato convoglierà una nuova perturbazione su alcune regioni.

GIOVEDI' - Sereno al Nordest e lungo i versanti tirrenici; qualche banco di nebbia mattutino sulle pianure del Nordovest, mentre in giornata l'arrivo di velature da ovest tenderà a offuscare il cielo. Nuvolosità irregolare su medio-basso Adriatico, nord Sicilia e alta Calabria ionica con isolati disturbi. Qualche fiocco di neve sulla Sila anche sotto i 1000m.

VENERDI' - Annuvolamenti anche estesi in particolare al Nordovest, Sardegna e medio-alto versante tirrenico, dove non escludiamo le prime deboli piogge o pioviggini entro metà giornata, in intensificazione serale sull'Isola; qualche fiocco di neve sull'Appennino ligure dagli 800-900m, sulle Alpi localmente più in basso. Meglio altrove ma in nottata tende a peggiorare tra Sicilia e settori ionici.