Morte in mare due fratellini, lutto cittadino a Montesilvano

Dopo la tragedia avvenuta nel mare di Ortona, in cui hanno perso la vita due fratellini Xu Zhen e Xu Jiaheng di 11 e 14 anni residenti a Montesilvano, il sindaco Ottavio De Martinis, interpretando il sentimento dell’Amministrazione Comunale e della comunità di Montesilvano per la tragica scomparsa dei bambini ha proclamato in segno di rispetto e di profondo cordoglio, il lutto cittadino nella giornata di oggi 16 agosto 2019.

Si dispone per la suddetta giornata, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici. Si invitano tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni culturali, produttive e i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune.

E’ stato annullato l’evento al Teatro del Mare, che verrà riproposto il 21 agosto. “Sono profondamente addolorato per la terribile tragedia in cui hanno perso la vita due fratellini di Montesilvano – afferma il sindaco De Martinis -, una di quelle notizie che non vorresti mai sentire.

Mi stringo ai genitori in questo momento di inconsolabile dolore e a tutta la comunità presente in città porgo le mie più sentite condoglianze. Nelle prossime ore farò visita alla famiglia e metterò a disposizione una psicologa del Comune per supportare in questo momento durissimo i genitori e il fratellino più piccolo”.