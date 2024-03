Morto Damiano Stritolato da una Catena tra gli Alberi, l'Amico: "Davanti ai miei Occhi

La tranquilla domenica di motocross si è trasformata in un incubo mortale per Damiano, 25 anni, proveniente da Castiglione Messer Raimondo ma residente a Pineto. Il giovane è stato brutalmente ucciso dopo essere stato intrappolato da una catena d'acciaio tesa tra due alberi nella frazione di San Nicola a Bisenti. L'intera comunità è sotto shock per la tragedia, mentre emergono dettagli agghiaccianti sul terribile incidente.

Lorenzo, uno degli amici presenti sul luogo, ha raccontato con voce tremante di aver assistito impotente alla morte di Damiano: "È stato terribile. Non è giusto morire per una catena lasciata senza alcun segnale di pericolo." L'emozione lo ha sopraffatto, costringendolo alle lacrime.

L'incidente si è verificato durante una mattinata dedicata al motocross, uno sport che Damiano e i suoi amici praticavano da anni. Mentre percorrevano una strada che non conoscevano, il tragico destino li ha colpiti. La catena, posta a circa 40 metri dall'inizio della strada, è stata fatale per Damiano, che è stato sbalzato dalla sua moto e ha subito un impatto violento contro un albero.

Il Procuratore di turno, Monia Di Marco, ha aperto un'indagine per omicidio colposo contro ignoti. L'autopsia, prevista per oggi, potrebbe fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente. Nel frattempo, i carabinieri stanno indagando per comprendere se la strada in questione sia di proprietà privata o pubblica, mentre la comunità locale piange la perdita di Damiano, ricordandolo come una persona determinata a realizzare i suoi sogni.