Motoseghe e Taglia Tubi, Ciclista Fermato nella Notte

Nella calma notte, alle 4:30, un individuo in bicicletta è stato intercettato mentre trasportava due motoseghe e un taglia-tubi lungo via Tavo, da parte dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara. Il sospetto comportamento dell'uomo ha immediatamente attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che lo hanno fermato per accertare le sue intenzioni. Si è quindi scoperto che il 38enne, cittadino italiano e già noto alle autorità, era in possesso di attrezzature di provenienza sospetta. Di conseguenza, è stato denunciato per ricettazione. Inoltre, è stato soggetto a un provvedimento che gli proibisce di rientrare nel Comune di Pescara. Le attrezzature sospette sono state poste sotto sequestro in attesa di identificare il legittimo proprietario.