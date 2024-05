Napoli in Ritiro: Un'estate Abruzzese con De Laurentiis

A Palazzo Petrucci è stata tenuta una conferenza stampa per annunciare i ritiri estivi del Napoli, in programma a Dimaro e Castel Di Sangro. Nonostante un ritardo dovuto a un guasto sulla linea dei treni ad alta velocità tra Firenze e Roma, il presidente De Laurentiis è giunto per presentare i piani del club.

Il ritiro a Dimaro Folgarida si svolgerà dall'11 al 21 luglio, mentre quello a Castel di Sangro avrà luogo dal 25 luglio al 10 agosto. De Laurentiis ha iniziato con una premessa, sottolineando che ulteriori aggiornamenti verranno forniti entro il 31 maggio. Ha anche accennato alla nomina di un nuovo direttore sportivo, senza però fornire ulteriori dettagli.

Successivamente, il presidente Marsilio ha annunciato un accordo di altri 6 anni con il Napoli, evidenziando l'attrattiva dell'Abruzzo come sede per il ritiro estivo.

Infine, il governatore del Trentino ha sottolineato il legame storico con il Napoli, evidenziando che questa sarà la dodicesima edizione dei ritiri in Val di Sole. Durante l'evento sono stati proiettati due video dedicati alle regioni coinvolte.

Il sindaco di Castel di Sangro, Caruso, ha concluso l'incontro con un gesto simbolico, regalando a De Laurentiis un enorme corno rosso portafortuna.