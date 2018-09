Nel Weekend prevalenza di bel tempo, ma attenzione a un Vortice ciclonico sullo Ionio

ANTICICLONE IN RINFORZO - Un vasto e robusto campo di alta pressione presente sull'Europa centro-occidentale riuscirà a garantire condizioni di tempo buono anche tra venerdì e il weekend su gran parte d'Italia.

Anche il clima tornerà ad essere molto mite, a tratti caldo nelle ore diurne al Centro Nord.

Non mancheranno tuttavia alcune incognite che potranno portare a qualche conseguenza su alcune nostre regioni, e soprattutto su quelle meridionali.

ATTENZIONE ALLO IONIO - Tra giovedì e venerdì un piccolo ma insidioso vortice depressionario si strutturerà sullo Ionio, in un area dove la pressione rimarrà piuttosto bassa.

Questo tenderà a muoversi lentamente verso Ovest e tra venerdì e il weekend potrà interessare anche le nostre regioni meridionali con acquazzoni, temporali e un nuovo rinforzo della ventilazione da grecale.

In particolare le zone più interessate saranno Calabria ionica e Sicilia orientale, ma marginalmente anche Basilicata e Puglia centro-meridionale.

Altrove sole prevalente salvo per il transito di qualche nuvola specie su Alpi e regioni adriatiche.

DOMENICA ARIA PIU' FRESCA - Tra sabato sera e domenica invece la situazione potrebbe ingarbugliarsi anche per il Nord in quanto è atteso un nuovo afflusso di aria più fresca dai quadranti orientali che farà nuovamente calare le temperature e porterà un po' di nubi in Valpadana e sulle regioni adriatiche.

Ancora non ci saranno conseguenze in termini di piogge sulle regioni centro-settentrionali, ma questa prima manovra potrebbe essere il preludio a un calo della pressione più generalizzato anche sull'Europa centrale e il ritorno di precipitazioni a partire dalla prossima settimana.