Cronaca

Neonata muore a due mesi dopo la rianimazione, aperta un’indagine nel Chietino

Cronaca
Guilmi (CH)
11 Agosto 2026   12:35  

La madre aveva chiamato il 118 dopo essersi accorta che la bambina non respirava: rianimata a Guilmi, è stata trasferita prima a Vasto, poi Pescara.

Una tragedia che ha scosso la piccola comunità di Guilmi, centro di circa 400 abitanti in provincia di Chieti. Una neonata di appena due mesi è morta nella serata di ieri all’ospedale di Pescara, dove era stata trasferita in eliambulanza dopo un lungo intervento dei sanitari. Sull'accaduto stanno ora svolgendo accertamenti i Carabinieri, chiamati a ricostruire le ore che hanno preceduto il decesso e a chiarirne le cause.

L'allarme era partito dalla stessa madre della bambina, dopo essersi accorta che la piccola non respirava. Immediata la richiesta di aiuto al 118, che ha raggiunto l'abitazione e avviato le delicate manovre di rianimazione.

A raccontare quei momenti è il sindaco di Guilmi, Carlo Racciatti, intervenuto nell'abitazione insieme a un medico. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, i sanitari hanno lavorato a lungo sulla neonata, fino all'arrivo dell'ambulanza con un rianimatore.

Le operazioni sarebbero proseguite per quasi mezz'ora e avrebbero consentito di ottenere una ripresa dell'attività cardiaca. A quel punto è iniziata una corsa contro il tempo per assicurare alla bambina un'assistenza ospedaliera specialistica.

La neonata è stata inizialmente trasportata all'ospedale di Vasto. Qui era già stato predisposto l'intervento dell'elisoccorso, che l'ha successivamente trasferita all'ospedale di Pescara.

Nonostante gli sforzi dei medici e il lungo intervento del personale sanitario, nelle ore successive il quadro clinico è nuovamente precipitato. Circa cinque ore dopo il trasferimento in eliambulanza, la piccola è morta.

«L'intervento del **118 è stato straordinario», ha sottolineato il sindaco Racciatti, ricordando il lungo tentativo compiuto dai soccorritori per rianimare la bambina e la rapidità con cui è stato successivamente organizzato il trasferimento.

Sulla morte della neonata sono ora in corso gli accertamenti dei Carabinieri di Guilmi. I militari hanno già ascoltato la madre, alcune delle persone che si trovavano sul posto e lo stesso sindaco, raccogliendo le prime informazioni necessarie alla ricostruzione dell'accaduto.

L'obiettivo dell'indagine è stabilire con precisione cosa abbia provocato l'improvvisa crisi respiratoria e quali siano state le cause del successivo decesso. Saranno gli accertamenti sanitari e investigativi a fornire gli elementi necessari per chiarire una tragedia che, nel giro di poche ore, ha profondamente colpito l'intera comunità di Guilmi.

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