Nonostante il divieto lo Stalker Aggredisce Nuovamente. Scatta l'arresto per l'aggressore

Nonostante il divieto di avvicinamento e il divieto di comunicare con la sua ex convivente, un individuo di 45 anni proveniente da Avezzano ha osato infrangere queste restrizioni e compiere un altro atto violento nei suoi confronti. L'aggressione ha portato alla chiamata della polizia, ma la situazione ha preso una svolta drammatica quando il divieto di avvicinamento è stato convertito in un arresto.

La vicenda ha radici nei numerosi interventi del personale del commissariato di Lanciano, che ha risposto a ripetute liti in famiglia presso un'abitazione nel centro storico di Lanciano. Gli agenti dell'Anticrimine hanno documentato comportamenti, talvolta violenti, rivolti alla convivente del 45enne. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lanciano aveva quindi emesso un divieto di avvicinamento alla donna, accompagnato da un divieto di qualsiasi forma di comunicazione con lei. Purtroppo, le azioni aggressive dell'uomo non hanno avuto fine.

La situazione è peggiorata ulteriormente dopo un ennesimo episodio, durante il quale il personale della Squadra Volante del commissariato di Lanciano è intervenuto presso l'abitazione della vittima. Di fronte a questa recidiva, il pubblico ministero incaricato delle indagini ha richiesto l'arresto dell'uomo.

In questi giorni, un altro caso di "codice rosso" ha coinvolto una donna dell'area frentana, con la sezione Anticrimine impegnata in indagini che hanno portato a un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento e assoluto divieto di comunicare con la persona offesa, il tutto a causa delle sue ripetute condotte persecutorie e minacciose.