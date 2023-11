Nuova Truffa agli Anziani a San Salvo: Vigilanza Raddoppiata Dopo il Colpo Riuscito

Ancora una volta anziani residenti a San Salvo sono stati presi di mira da truffatori senza scrupoli, evidenziando un modus operandi che richiama episodi precedenti nella zona. In questa occasione, una coppia di anziani è stata contattata dai malintenzionati, i quali richiedevano la somma considerevole di 4.000 euro, sostenendo che tale cifra servisse a coprire un presunto debito contratto dal loro nipote.

Per accelerare il processo, un "finto nipote" ha promesso ai nonni di inviare immediatamente a casa un presunto direttore dell'ufficio postale di San Salvo, un certo "dottor D'Ambrosio". Quest'ultimo avrebbe dovuto ritirare il denaro. In un secondo momento, la stessa banda ha tentato di replicare il trucco in un'altra abitazione nelle vicinanze.

La differenza cruciale è che questa volta la coppia di anziani ha reagito prontamente, contattando immediatamente i carabinieri. Sebbene i malintenzionati abbiano potuto ottenere solo mille euro, il cosiddetto direttore fittizio ha insistito, richiedendo addirittura oggetti di valore come una collana d'oro e le fedi nuziali della coppia.

Fortunatamente, la truffa è stata scoperta prima che potesse essere portata a termine, e le vittime hanno agito tempestivamente, avvisando le forze dell'ordine. L'episodio ha sollevato nuove preoccupazioni nella comunità, portando ad un rafforzamento delle misure di sicurezza e alla sensibilizzazione sulla necessità di proteggere gli anziani da tali perfidi tentativi di inganno.