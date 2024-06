Nuovo Blitz in Regione: Perquisita anche la Casa dell’Assessore Quaglieri

Questa mattina, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno effettuato un blitz nell'ambito dell'inchiesta della Procura dell'Aquila su un presunto conflitto di interessi che coinvolge Mario Quaglieri, assessore regionale al Bilancio di Fratelli d’Italia. Perquisizioni e sequestri sono stati eseguiti nella casa di Quaglieri a Trasacco, presso la sede della Giunta regionale a Palazzo Silone a L'Aquila, nell’assessorato regionale alla Sanità a Pescara, e nella clinica Di Lorenzo ad Avezzano.

L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Marco Maria Cellini, indaga sul doppio ruolo di Quaglieri, rieletto con quasi 12mila voti e da tempo medico chirurgo presso alcune cliniche private dell’Aquila. Già a inizio maggio, i carabinieri avevano acquisito documenti a Palazzo Silone riguardanti delibere giunte in presenza dell’assessore. Una delibera in particolare, approvata a fine anno con il voto di Quaglieri, ha stanziato 20 milioni di euro per case di cura private, inclusa la clinica Di Lorenzo, sollevando sospetti di conflitto di interessi.

La questione della presunta incompatibilità di Quaglieri ha scatenato un acceso dibattito politico. Nella seduta del Consiglio regionale del 13 giugno, la maggioranza di centrodestra ha respinto la richiesta delle opposizioni di contestare l'incompatibilità, nonostante la "Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità" avesse dichiarato la non sussistenza di cause di incompatibilità per Quaglieri.

Il Partito Democratico, con il consigliere Pierpaolo Pietrucci, ha denunciato la presunta incompatibilità, presentando un esposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Tuttavia, l’ANAC ha dichiarato di non essere competente in materia, rimandando l’esame alla giunta regionale abruzzese.

"È una vicenda inquietante sulla quale abbiamo chiesto chiarezza da tempo," ha commentato Pietrucci. "La maggioranza di centrodestra ha minimizzato, ma la magistratura sta facendo luce su queste questioni oscure. Il Pd continuerà a vigilare per garantire il rispetto delle regole nel caso Quaglieri."