Officina Illegale Smantellata nel Centro di Pescara: Multe per i Clienti

La lente delle indagini della Polizia Stradale si è concentrata su un'officina meccanica sita nei pressi del centro di Pescara, dove un cinquantenne residente in provincia di Pescara aveva avviato un'attività di riparazione di biciclette e motocicli senza le necessarie autorizzazioni.

Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Pescara sono intervenuti sequestrando l'officina abusiva. Il gestore è stato multato con una sanzione amministrativa che supera i 5.000 euro. Le attrezzature illegalmente utilizzate, tra cui sollevatori, svitatori idraulici, set di chiavi e diverse componenti meccaniche e di carrozzeria, sono state altresì confiscate.

Attualmente sono in corso approfondimenti per accertare l'origine delle componenti meccaniche e delle parti di carrozzeria sequestrate, mentre le indagini sono state avviate per identificare i proprietari dei veicoli sottoposti a riparazione presso l'officina. A costoro saranno inflitte sanzioni amministrative che oscillano tra 51 e 258 euro.

La Polizia Stradale sottolinea l'importanza di rivolgersi unicamente a officine legalmente autorizzate, invitando i cittadini a prestare attenzione alla presenza dell'autorizzazione esposta in modo visibile all'interno delle strutture meccaniche. Questo intervento mira a preservare la legalità e la sicurezza delle attività di riparazione veicolare, tutelando i diritti dei consumatori e promuovendo il rispetto delle normative vigenti.