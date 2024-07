Operazione Antidroga: Segnalati Due Uomini per Possesso di Hashish

Nell'ambito di un'operazione di controllo del territorio, i Carabinieri di Teramo, in collaborazione con le stazioni di Alba Adriatica e Giulianova, hanno individuato e segnalato alla prefettura due uomini per possesso di hashish. L'intervento è avvenuto nel contesto di una serie di attività mirate alla prevenzione e repressione dei reati, in particolare quelli contro il patrimonio.

L'operazione, disposta dal comandante provinciale Pasquale Saccone, ha visto l'impiego di agenti in abiti civili e si è concentrata su diverse aree strategiche, inclusi il litorale che si estende da Martinsicuro a Silvi Marina, le principali arterie stradali, e siti considerati obiettivi sensibili come banche, uffici postali e gioiellerie.

A Tossicia, grazie al supporto del Nucleo Cinofili di Chieti, le forze dell'ordine hanno eseguito controlli che hanno portato alla scoperta di due uomini in possesso di sostanze stupefacenti. Il primo individuo è stato trovato con sei sigarette confezionate contenenti hashish, mentre il secondo aveva una piccola quantità della stessa sostanza. Entrambi sono stati segnalati alla prefettura di Teramo quali assuntori di stupefacenti, secondo la normativa vigente.

Oltre ai controlli antidroga, i Carabinieri hanno ispezionato vari esercizi pubblici nella provincia di Teramo e verificato la corretta esecuzione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. Particolare attenzione è stata dedicata a coloro che sono agli arresti domiciliari o sottoposti a misure di sicurezza, garantendo il rispetto delle condizioni imposte dalla legge.

Questa operazione sottolinea l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità e nel mantenimento della sicurezza pubblica. Le autorità continuano a monitorare il territorio con l'obiettivo di prevenire comportamenti illeciti e di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.