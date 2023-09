Operazione Antidroga a Collemaggio: Giovane Extracomunitario Arrestato per Spaccio e Resistenza

Nel quadro di un'operazione intensificata contro il traffico di sostanze stupefacenti nella città, la Guardia di Finanza ha messo sotto stretta sorveglianza le vie più frequentate del centro cittadino e le zone ritenute sensibili. L'azione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di un giovane extracomunitario di 18 anni, sorpreso in flagranza di reato per spaccio di droga.

L'arresto è avvenuto la sera del mercoledì 20 settembre, quando il giovane egiziano è stato individuato dalle Fiamme Gialle mentre cedeva sostanze stupefacenti a un minorenne nella zona del Terminal bus di Collemaggio. Durante un controllo successivo, il minorenne è stato trovato in possesso di una dose di hashish, acquistata per la somma di 5 euro, mentre il giovane maghrebino è stato trovato in possesso di 8 grammi di hashish.

Quando i Finanzieri hanno tentato di effettuare il controllo, il giovane spacciatore ha opposto resistenza, insultando gli agenti e tentando di sferrare calci. Dopo aver consultato il Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di L’Aquila, il giovane è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti con l'intento di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente, dopo le procedure di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.

Questa operazione rientra nell'ampio sforzo delle autorità per combattere il traffico di droga nella città e rafforzare la sicurezza pubblica.