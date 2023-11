Operazione di Salvataggio per una Cagnolina Intrappolata sotto una Griglia Stradale

Nella tarda mattinata di oggi, a Piano della Lenta, una cagnolina meticcia ha vissuto un momento di pericolo quando si è infilata in un condotto per lo scarico delle acque piovane, rimanendo bloccata sotto una griglia stradale. I suoi lamenti hanno attirato l'attenzione dei passanti, che hanno prontamente allertato i vigili del fuoco di Teramo.

Gli uomini del fuoco sono intervenuti tempestivamente, alzando la griglia per liberare l'animale intrappolato. Nonostante l'esperienza traumatica, la cagnolina è stata ritrovata in buone condizioni generali, seppur visibilmente spaventata. Dopo il salvataggio, l'animale è stato affidato al vigile ecologico del comune di Teramo, presente sul luogo, che ha richiesto l'intervento di un veterinario per una valutazione più approfondita delle condizioni della cagnetta.