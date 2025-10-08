Ottobre dal clima mite: temperature sopra la media in arrivo in tutta Italia

L’alta pressione porta giornate stabili e temperature in graduale aumento: valori oltre la media su Nord e Centro entro il weekend, più miti anche al Sud.

L’autunno continua a mostrare il suo volto più mite e soleggiato. Dopo una fase leggermente più fresca sul Medio-Basso Adriatico e nelle regioni meridionali, causata da una persistente circolazione settentrionale, le temperature sono tornate su valori in linea con le medie stagionali di ottobre. Nei prossimi giorni si assisterà a un progressivo rialzo termico, con il Nord e parte del Centro destinati a superare, seppur di poco, le medie climatiche del periodo.

La prima decade di ottobre si chiuderà dunque con un quadro termico stabile e più caldo del normale, soprattutto sulle aree tirreniche e settentrionali, mentre il Sud si avvicinerà gradualmente ai valori consueti, abbandonando il leggero sottomedia registrato negli ultimi giorni.

Previsioni giorno per giorno

Mercoledì – Situazione quasi stazionaria: gran parte della Penisola presenterà temperature in linea con le medie stagionali, con lievi scarti negativi solo sull’estremo Sud.

Giovedì – Poche variazioni. Resiste un clima più fresco tra Calabria e Sicilia, mentre sul resto d’Italia i valori restano in media, con un leggero sopra media sulle Alpi grazie a un temporaneo rinforzo dell’anticiclone.

Venerdì – Inizio di un aumento termico più evidente: il Nord e le regioni tirreniche centrali registreranno valori superiori alla media, mentre il Sud manterrà ancora lievi anomalie negative, in particolare sulla Calabria.

Sabato – Il clima mite si estende anche al Mezzogiorno, che torna su valori in linea con la norma. Il resto del Paese vedrà temperature stabili o in leggero aumento, con massime comprese tra 22 e 25°C, fino a 26°C nelle isole maggiori.

Domenica – Leggero calo termico sul Nord-Est, mentre il Medio Adriatico potrà registrare un modesto rialzo. Il Sud resterà stabile, con un clima gradevole e ottobrino.

Nei giorni successivi, una possibile fase di raffreddamento potrebbe riportare i valori sotto media, specie al Nord, ma la tendenza è ancora da confermare.

In sintesi, la settimana centrale di ottobre sarà caratterizzata da tempo stabile, giornate soleggiate e temperature miti, con poche variazioni significative. Il bel tempo e i valori sopra la media renderanno questo periodo ideale per attività all’aperto, ma segnano anche un autunno anomalo, più vicino a un clima tardo estivo che a quello tipico della stagione.