Pacchetto di Sostegno per i Redditi Bassi: Bonus Carburante e Riduzione delle Bollette Energetiche

Il governo sta introducendo una serie di misure di sostegno mirate per aiutare i redditi più bassi a far fronte al crescente costo dell'energia e del carburante. Queste misure, che saranno annunciate oggi dal Consiglio dei ministri, includono una gamma di incentivi per alleviare il peso finanziario sui cittadini.

Bonus sulle Bollette Energetiche

Un'importante iniziativa è la proroga dell'IVA ridotta al 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, in contrasto con l'aliquota ordinaria del 10%. Inoltre, per il quarto trimestre del 2023, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente determinerà ulteriori bonus sociali. Il governo sta valutando anche la possibilità di posticipare la fine del mercato tutelato per i clienti domestici, almeno per le famiglie più vulnerabili.

Bonus Carburante

Il pacchetto di sostegno include anche un bonus carburante destinato ai titolari della Carta "Dedicata a te". Si prevede che questo contributo, di circa 80 euro, si aggiunga ai 380 euro già assegnati per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, beneficiando così 1,3 milioni di famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000 euro.

Sanatoria per Scontrini e Fatture

Una sanatoria è stata prevista per coloro che hanno commesso violazioni relative alla certificazione dei corrispettivi, inclusi scontrini, fatture o ricevute fiscali, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. I contribuenti avranno la possibilità di mettersi in regola pagando una mini sanzione, pari a un diciottesimo del minimo delle sanzioni previste, entro il 15 dicembre.

Acquisto Prima Casa

Le agevolazioni per i giovani sotto i 36 anni che desiderano accendere un mutuo per l'acquisto della prima casa verranno prorogate fino alla fine del 2023.

Supplenti Scuola

Sono stati stanziati oltre 55 milioni di euro per garantire il pagamento tempestivo degli stipendi per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Inoltre, il fondo integrativo per le borse di studio sarà incrementato di 7,5 milioni di euro.

Commissione Consultiva dell'Aifa e Comitato Prezzi

La Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e il Comitato prezzi manterranno la loro funzione fino al 1 dicembre 2023, prolungando così la loro precedente scadenza del 1 ottobre.

L'obiettivo di questo pacchetto di sostegno è alleviare il carico finanziario sui cittadini a redditi bassi e medi, affrontando le sfide economiche attuali legate all'aumento dei costi energetici e del carburante. Tuttavia, l'iniziativa ha suscitato critiche dalle opposizioni, che la considerano insufficiente e ritengono che non affronti adeguatamente l'evasione fiscale.