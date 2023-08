Panico sulla Costa: Extracomunitario Spruzza di Sostanza al Peperoncino tra la Folla

Un cittadino extracomunitario è stato denunciato dalle forze dei Carabinieri per un gesto alquanto preoccupante: ha spruzzato una sostanza urticante al peperoncino all'interno della folla presente in un locale pubblico, senza apparente motivo. Questo episodio ha causato disagio e malessere a diversi avventori presenti sul posto.

L'azione delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza del territorio è stata intensificata, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione dei reati. Durante i servizi di controllo condotti dalle Compagnie di Teramo, Giulianova ed Alba Adriatica, sono emerse diverse situazioni di rilevanza.

L'extracomunitario responsabile dell'atto è stato denunciato in stato di libertà, e oltre a ciò è stato richiesto al Questore di Teramo il provvedimento di Daspo Urbano, ovvero il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico.

Inoltre, nell'ambito dei controlli alla circolazione stradale, è stata segnalata al Prefetto di Teramo una persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico. Un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e la patente gli è stata ritirata.

Un altro extracomunitario è stato denunciato per aver violato il foglio di via obbligatorio dal comune di Giulianova, oltre a essere stato deferito per avere violato il divieto di accesso ai locali pubblici cui era soggetto.

Infine, un uomo di 68 anni è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Pescara. Il recluso doveva scontare la pena di un anno di reclusione per furto ed evasione. L'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Giulianova ha portato all'arresto dell'uomo, il quale è stato condotto presso la Casa Circondariale di Vasto.

Un altro aspetto importante di prevenzione riguarda le truffe agli anziani. Grazie all'operato dei militari dell'Arma, una donna anziana di Tossicia è riuscita a evitare di cadere vittima di ignoti truffatori.