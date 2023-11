Papa Francesco: "Preoccupazioni sulla sua salute". Il Pontefice affaticato rivela i suoi disturbi

Nella sala stampa vaticana, il Pontefice Papa Francesco ha reso noti i suoi problemi di salute in una recente udienza, sollevando preoccupazioni sulle sue condizioni. Il Papa, visibilmente affaticato e dolorante, ha rivelato che non sta bene di salute. Nell'incontro, presumibilmente con i Rabbini europei, ha dichiarato: "Buon giorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate."

Il Pontefice ha pronunciato queste parole con voce affaticata, sollevando domande sulle reali condizioni della sua salute. Oggi, Papa Francesco ha un'agenda fitta di incontri personali e udienze pubbliche, compreso un incontro previsto nel pomeriggio con settemila bambini provenienti da tutto il mondo.

Inoltre, il Papa ha recentemente lanciato un appello durante l'Angelus, esprimendo preoccupazione per la situazione umanitaria nella guerra tra Israele e Hamas e chiedendo soccorsi per i feriti e aiuti per la popolazione di Gaza. Ha sottolineato l'importanza di proteggere i bambini coinvolti nei conflitti, in Israele, in Ucraina e in altre parti del mondo.

Questi problemi di salute sollevano ulteriori domande sullo stato di salute del Papa. Dopo un'operazione d'urgenza al colon nel 2021, Papa Francesco aveva affrontato speculazioni riguardo alle sue dimissioni, con preoccupazioni che si erano diffuse tra i vertici della curia. La sua difficoltà a camminare e la necessità di utilizzare un bastone e una sedia a rotelle avevano ulteriormente alimentato le voci.

L'operazione al colon era dovuta a una stenosi diverticolare sintomatica, una condizione tipica delle persone anziane che causava dolori intensi, infiammazioni, occlusioni intestinali e dolori addominali. I medici avevano convinto il Papa a sottoporsi all'operazione, che generalmente richiedeva alcuni giorni di degenza, una dieta liquida e riposo.

Inoltre, il Pontefice era stato costretto ad affrontare un intervento per la cataratta sei anni fa, un fatto mantenuto inizialmente segreto. Papa Francesco aveva personalmente annunciato la sua necessità di sottoporsi a questo intervento a causa dell'età e dell'importanza di mantenere una visione chiara della realtà.

La stenosi diverticolare del colon è una condizione che colpisce spesso le persone anziane, con diverticoli nella parete intestinale causati da pressione interna. Questi diverticoli possono causare problemi, compresi dolori addominali, infiammazioni, occlusioni e, nei casi più gravi, la necessità di un intervento chirurgico.

Questi recenti sviluppi sollevano interrogativi sulla salute del Papa e sulla sua capacità di continuare a svolgere il suo ruolo in modo efficace. La comunità cattolica e il mondo intero osservano con attenzione le sue condizioni e sperano in un rapido recupero.