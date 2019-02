Pausa del maltempo, ma dal week end possibile ritorno pioggia e neve

Mentre un vortice di bassa pressione continua a portare maltempo sulle estreme regioni del Sud, l'anticiclone delle Azzorre ha già conquistato le regioni centro settentrionali promettendo condizioni di tempo stabile e soleggiato per qualche giorno.

Ad oggi sembra che debba durare senza particolari interruzioni fino alla giornata di sabato e questo mentre al Sud l'instabilità andrà attenuandosi per giovedì.

Cosa succederà in seguito? Sembra che il flusso perturbato atlantico si abbasserà di latitudine nella giornata di domenica coinvolgendo gradualmente il Nord in una nuova fase di maltempo.

I modelli però sono ancora abbastanza discordi sull'evoluzione della saccatura, alcuni vedono solo una temporanea ondulazione del flusso atlantico con una breve fase di maltempo, altri lo sprofondamento sul Mediterraneo di un'area di bassa pressione con conseguenze ben più importanti sull'Italia.

Il più pessimista è il modello ECMWF europeo che vede un peggioramento a iniziare dalla domenica con acuto maltempo nella giornata di lunedì sulle regioni centro settentrionali.

Se dovesse verificarsi questa configurazione, pioggia forte, neve abbondante sulle Alpi e venti tesi sarebbero nuovamente protagonisti sull'Italia all'inizio della prossima settimana.

In linea di massima quindi e per quanto riguarda il weekend, il problema riguarderebbe solo la domenica con una giornata di sabato ancora nel complesso discreta, solo a tratti funestata da qualche annuvolamento legato alle prime infiltrazioni di aria umida da ovest.

Domenica d'altra parte la nuvolosità andrebbe aumentando sulle regioni settentrionali a iniziare dal nordovest e dalle zone alpine con i primi fenomeni a carattere debole ma che andrebbero intensificandosi per la sera e soprattutto per giornata di lunedì quando è atteso forte maltempo.

Il resto della Penisola avrebbe poco a che fare con questo peggioramento almeno fino alla Domenica con poche nubi e sole prevalente, solo da lunedì anche le regioni centrali verrebbero coinvolte nel maltempo che raggiungerebbe parte del Sud solo a fine giornata.

Per quanto riguarda l'aspetto termico, le temperature grazie alla presenza in quota di aria più mite associata all'anticiclone andrebbero aumentando seppur di poco un po' su tutta l'Italia portandosi sopra media al Nord ed al Centro soprattutto versanti tirrenici, in media al Sud.

Una diminuzione sarà invece possibile a partire dalla giornata di Lunedì ma tutto dipenderà da come evolverà la saccatura.

ATTENZIONE si tratta di una tendenza che andrà confermata!