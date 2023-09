Pescara Sconfigge Sestri Levante 2-1 e Conquista la Testa della Classifica

Una vittoria di misura, ma fondamentale, per il Pescara a Carrara, dove la squadra di Zdenek Zeman ha superato il Sestri Levante con un punteggio di 2-1. La partita è stata un momento di sofferenza per gli ospiti, ma alla fine hanno conquistato i tre punti grazie a una doppietta del giovane centrocampista De Marco, classe 2004.

L'incontro è stato segnato da un calcio di rigore nel primo tempo, quando Moruzzi del Pescara è stato abbattuto in area da Pane. Sebbene il tiro dal dischetto di Cuppone sia stato parato, De Marco è stato pronto a capitalizzare con un colpo di testa vincente.

Il Sestri Levante ha pareggiato le cose poco prima della fine del primo tempo, quando Pellacani ha commesso un fallo in area su Raggio Garibaldi, concedendo un rigore che è stato convertito con successo da Candiano.

Il gol della vittoria per il Pescara è arrivato al 14' del secondo tempo, quando un errore del Sestri Levante ha permesso a De Marco di segnare la sua seconda rete della partita.

Con questa vittoria, il Pescara si è temporaneamente portato in testa alla classifica del girone B di Lega Pro con 10 punti, in attesa dell'esito della partita tra Torres e Carrarese che si terrà il pomeriggio successivo.

La vittoria è stata importante per il Pescara, ma il cammino in campionato si preannuncia impegnativo con otto partite in soli 27 giorni. La prossima sfida sarà il 2 ottobre all'Adriatico contro il Gubbio.

Ecco le formazioni in campo:

SESTRI LEVANTE (3-5-1-1): Anacoura; Pane, Oliana, Regini; Parlanti, Candiano, Raggio Garibaldi (1'st Ghigliotti), Troiano, Furno; Gala; Busatto (1'st Forte). All. Enrico Barilari.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani (1' st Pierno), Pellacani (6'st Brosco), Mesik, Moruzzi; Aloi, De Marco (15' st Tunjov), Dagasso (1'st Franchini); Masala (1'st Merola), Cuppone, Cangiano. All.: Zdenek Zeman.

L'arbitro della partita è stato Simone Gauzolino di Torino.