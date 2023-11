Pestaggio a Martinsicuro: Daspo Urbano e Fogli di Via per gli Aggressori, Provvedimenti Severi

Sei individui responsabili di un brutale pestaggio ai danni di un uomo in un locale notturno di Martinsicuro, sono stati colpiti da sei provvedimenti di Daspo urbano, sancendo un divieto di accesso e avvicinamento nei locali pubblici della provincia di Teramo per i prossimi tre anni. Cinque di loro sono anche destinatari di Fogli di Via obbligatori dal territorio di Martinsicuro.

Il questore di Teramo ha emesso tali provvedimenti, applicando le novità introdotte dal Decreto Caivano, poiché i sei soggetti erano stati precedentemente destinatari di custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio in concorso. Questa decisione è giunta a seguito dell'accusa di aver brutalmente aggredito un uomo in un locale notturno, con le forze dell'ordine che sono riuscite a identificarli grazie all'attività investigativa svolta dai carabinieri del Comando provinciale di Teramo.

Parallelamente, il questore ha emesso ulteriori cinque provvedimenti di Daspo sportivo nei confronti di tifosi del Taranto. Questi tifosi avevano acceso fumogeni durante l'incontro di calcio "Monterosi Tuscia – Taranto", disputato il 25 settembre presso lo stadio Bonolis di Teramo. Tali azioni hanno creato pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica durante la manifestazione calcistica. Le sanzioni variano da 1 a 5 anni di divieto di accesso agli impianti sportivi, con l'obbligo per uno dei tifosi di comparire in un ufficio di polizia durante le gare del Taranto.