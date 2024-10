Piogge e temporali in arrivo: le previsioni meteo per la settimana!

Nuova perturbazione in arrivo al Centro-Nord: maltempo previsto da mercoledì, con piogge sparse e temperature in leggero calo.

La settimana meteorologica sarà segnata da un ritorno del maltempo, con piogge e temporali che interesseranno diverse aree del Centro-Nord. Mercoledì 23 ottobre segnerà l'inizio di una nuova fase instabile, con il passaggio di un fronte perturbato che porterà piogge sparse, specie su Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Le temperature subiranno una lieve flessione, con massime previste tra i 16°C e i 19°C. Al Centro, nuvole e piogge si concentreranno su gran parte delle regioni, ad eccezione dell'Abruzzo che potrebbe rimanere più asciutto, con temperature stabili tra i 20°C e i 24°C. Al Sud, la situazione sarà più stabile, con qualche isolato rovescio su Sardegna e cieli più sereni altrove. Le temperature rimarranno intorno ai 20-25°C, con picchi leggermente superiori in alcune zone.

Giovedì 24 ottobre vedrà il persistere di condizioni meteo instabili al Nord e al Centro, con nuvolosità diffusa e piogge intermittenti, più probabili nella mattinata. Al Sud, si prevede ancora variabilità con possibili piovaschi sul nord della Sardegna, mentre il resto delle regioni meridionali sarà caratterizzato da nuvole sparse e schiarite. Le temperature resteranno invariate al Nord, con massime tra i 16°C e i 20°C, mentre al Centro e al Sud si manterranno tra i 18°C e i 24°C.

Per venerdì 25 ottobre, si prevede un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche al Nordovest e sulle Venezie, con piogge che si estenderanno anche in queste zone. Al Centro, la nuvolosità sarà diffusa sulle regioni tirreniche, con rovesci sparsi, mentre le zone orientali potrebbero essere meno colpite dai fenomeni. Al Sud, il tempo sarà variabile, con nuvole sparse e possibili schiarite lungo le coste tirreniche. Le temperature rimarranno stabili, oscillando tra i 16°C e i 24°C.

Sabato 26 ottobre porterà un nuovo fronte di maltempo, con piogge moderate al Nordovest e tempo instabile anche in alcune aree del Centro, in particolare in Toscana. Al Sud, si prevede invece una giornata prevalentemente asciutta, con qualche nube sparsa e schiarite lungo le coste tirreniche e adriatiche. Nelle isole maggiori, come la Sicilia, le piogge potrebbero essere più deboli, concentrate soprattutto nelle aree interne e sul versante etneo.

Domenica 27 ottobre, il maltempo si intensificherà ulteriormente al Nord, con piogge di moderata intensità su Liguria, Piemonte e Lombardia, e rovesci forti sulle Alpi occidentali. Al Centro, si prevedono piogge deboli sulla capitale, con maggiori schiarite lungo la dorsale laziale e toscana. Al Sud, la situazione sarà simile al giorno precedente, con nubi sparse e ampie schiarite soprattutto sulle coste adriatiche e tirreniche.

Lunedì 28 ottobre il quadro meteorologico mostrerà una certa variabilità. Al Nord, schiarite si alterneranno a momenti di nuvolosità, soprattutto in Riviera Ligure e Dolomiti. Al Centro, nuvolosità diffusa e qualche pioggia debole sulla capitale, mentre al Sud, le nubi sparse continueranno a caratterizzare la giornata, con piovaschi isolati lungo le coste e sulle zone subappenniniche.

I prossimi giorni saranno cruciali per seguire l'evoluzione del maltempo, con aggiornamenti continui che potrebbero indicare variazioni significative rispetto a quanto previsto.